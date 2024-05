Homem mata adolescente com espada em metrô de Londres | A TARDE

Um adolescente morreu após ser vítima de ataque com espada no nordeste de Londres. Um homem desceu de um carro e golpeou diversas pessoas. Além do menino, quatro outras pessoas ficaram feridas.

O menino, de catorze anos de idade, chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Além dele, dois civis e dois policiais acabaram feridos, mas sem risco de morte. De acordo com o superintendente-chefe da Polícia Metropolitana de Londres, Stuart Bell, os dois policiais tiveram que passar por cirurgia.

A polícia local foi acionada e o suspeito, de 36 anos, foi preso 22 minutos após o início do ataque. De acordo com uma testemunha, o homem ainda teria tentado fugir. “Ele tentou entrar em uma das casas, mas não conseguiu, e foi então que lhe deram um choque. Nunca vi algo assim antes”.