Israel pede renúncia de secretário-geral da ONU após falas sobre Hamas | A TARDE

Após as falas do secretário-geral da ONU, António Guterres, que denunciou, nesta terça-feira, 24, no Conselho de Segurança, as "violações claras do direito humanitário" em Gaza, o embaixador de Israel na ONU, Gilard Erdan pediu a demissão de Guterres.

O dirigente da ONU condenou o grupo islamista Hamas pelo ataque de 7 de outubro em território israelense que deixou 1.400 mortos, a maioria civis, mas ao mesmo tempo disse que "é importante reconhecer" que esses ataques "não vieram do nada".

Os comentários provocaram também a ira do chanceler israelense, Eli Cohen, que fez uma série de afirmações contra o secretário e ainda cancelou uma reunião com o representante.

A nova reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito armado no Oriente Médio ocorre nesta terça, em Nova York (EUA), e é presidida pelo ministro das Relações Exteriores (MRE) do Brasil, Mauro Vieira.

Na ocasião, os dois representantes de Israel na ONU repreenderam o discurso do secretário-geral. “Senhor secretário-geral, em que mundo você vive? Sem dúvida, não é o nosso”, rebateu o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, durante a reunião.

Mais cedo, Guterres havia afirmado que “em um momento crucial como este, é importante ter princípios claros – começando pelo princípio fundamental de respeitar e proteger os civis”, e que “proteger civis não pode ser nunca os mandar para o sul onde não tem medicamentos, não tem combustível, não tem comida e nem água e então continuar bombardeando a região”