Jerônimo desembarca em Dubai para apresentar programa Bahia + Verde | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na última quarta-feira, 29, onde participa, com o presidente Lula e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, da COP 28, que é a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU).

O encontro reúne mais de 200 países e tem como objetivo avaliar o cumprimento do Acordo de Paris, que estabelece metas de redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Vão ser apresentadas ainda, novas tecnologias de produção de energia limpa, aquelas que não causam aquecimento global.

Jerônimo deve destacar a produção energética nas fontes eólica e solar, que vem sendo evidenciada no Estado, bem como as ações feitas neste ano, e ainda o planejamento que traça novos caminhos.

A comitiva do Governo do Estado na COP conta ainda com a presença dos secretários de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida; do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Sodré; e do superintendente de Atração de Investimentos da SDE, Paulo Guimarães.



O Bahia + Verde, que foi lançado em junho de 2023, é o maior programa de transição energética, econômica e social do Brasil. Estão contidos, vinte e cinco projetos que contemplam compromissos prioritários de proteção e conservação da sociobiodiversidade para impulsionar a Bahia no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS para o atendimento da Agenda 2030.

A Bahia firmou parceria com a Acelen (do Fundo Mubadala), esse ano, para a produção de diesel verde no estado, com previsão de implantação do projeto a partir de 2024.

Vai ser apresentado também, pelo governador, em Dubai, o Atlas do Hidrogênio Verde – H²V, que é um mapa detalhado produzido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) com informações sobre o potencial para a produção de H²V na Bahia.

O hidrogênio verde é produzido a partir de água e energia elétrica de fontes renováveis, sendo um combustível com grande poder energético e não emite gases na atmosfera, sendo apontado como uma das principais alternativas ao petróleo e derivados, que emitem CO² em larga escala.

A COP28 está sendo realizada desde o último dia 30 de novembro e segue até o próximo dia 12 de dezembro. O governador Jerônimo Rodrigues ainda vai fazer parte de fóruns e reuniões de trabalho com empresários e líderes políticos para debater o financiamento da transição energética e investimentos na Bahia, pelo menos até este domingo, 3.