Joe Biden se solidariza com vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul | A TARDE

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se solidarizou publicamente sobre as enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. Na nota, publicada no sábado, 11, Biden disse que ele e a esposa, Jill, estão "profundamente tristes pela perda de vidas e pela devastação causada pelas enchentes no Brasil".



O chefe de estado americano ainda salientou que está orando pelas vítimas da tragédia. "Nossos pensamentos e orações estão com as pessoas afetadas por esta tragédia e com os socorristas que trabalham para resgatar e fornecer cuidados médicos a famílias e indivíduos.".

Segundo ele, EUA e Brasil estão em contato para o que país norte americano ajudar. "Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros, e os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades brasileiras enquanto lideram a resposta. Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil".

