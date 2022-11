Jorge Furtado descobre que O Homem que Copiava foi copiado na Índia

Jorge Furtado, cineasta responsável pelo longa-metragem brasileiro O Homem que Copiava (2003), encontrou uma versão indiana copiada do seu filme, porém falada em malaio, chamada Currency (2009). O diretor compartilhou a descoberta em sua rede social.

“O homem que copiava O Homem que Copiava”, iniciou Furtado, com sarcasmo, chamando Currency de “cópia criminosa, mas engraçada”, assinada por Swathi Bhaskar.

“Nosso filme foi exibido no festival de Kerala, em 2003, eu ganhei o prêmio de direção, e desde então produtores indianos fizeram propostas para comprar o roteiro e refilmar a história na Índia. Como nós nunca chegamos a um acordo (a oferta de grana era ridícula) eles desistiram de comprar o roteiro, mas não de fazer o filme. E fizeram, roubando o roteiro”, acusou o cineasta brasileiro.

O diretor disse que conseguiu uma cópia com um amigo e se espantou com a semelhança:

“É a mesma história, com sequências idênticas ao nosso filme, intercaladas com as tradicionais cenas musicais que quase todo filme indiano tem (aos 01:08:06 tem um clipe sensacional!). O roteiro é um pouco mais careta e, não sei por quê, eles tiraram a galinha da história”

O cineasta brincou dizendo que “se vingaria” dublando o filme indiano. Ele ainda compartilhou um link para seus seguidores assistirem à cópia, com mais deboche: “Baixar filmes sem autorização é crime, mas acho que eles não vão me processar”.

Swathi Bhaskar foi procurado pelo portal G1 e disse: “Não conheço o filme de que você está falando. Deixe-me tentar assistir ao filme brasileiro e te aviso. Obrigado”.