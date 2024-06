Jovem dá socos na cabeça de tubarão para escapar de ataque | A TARDE

As férias da jovem Damiana Humphrey, 19, nos Estados Unidos foi interrompida por um ataque de tubarão enquanto tomava banho de mar. Par escapar da mandíbula do predador, ela deu socos na cabeça do animal marinho, que se afastou após os golpes.

Em entrevista à emissora FOX26 Houston, a moça narrou que estava com a água até a cintura quando sentiu a mordida na mão esquerda.

"Olhei para baixo e havia um tubarão preso na minha mão. Então comecei a socá-lo. Essa parte está meio embaçada para mim", lembrou ela.

Quando o tubarão soltou a mão, ela e os irmãos correram para a areia. Testemunhas contam que o animal media aproximadamente um metro e meio. A espécie é desconhecida.

Damiana foi levada às pressas para o hospital, onde passou por cirurgia para tratar quatro tendões rompidos na mão esquerda. Para completar a recuperação, a jovem deixará o membro em repouso.

"Eles disseram que eu deveria me recuperar totalmente com minha fisioterapia. Honestamente, estou feliz que não tenha sido tão ruim quanto poderia ter sido", declarou a jovem.

Publicações relacionadas