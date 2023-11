Leão foge de circo e deixa população trancada em casa com medo | A TARDE

Um leão escapou de um circo na cidade italiana de Ladispoli, a 50 km de Roma, neste sábado, 11.

Para evitar ataques do animal contra pessoas, a prefeitura local emitiu alerta para que toda a população fique em casa até o momento da captura.

Prefeito do município de 40 mil habitantes, Alessandro Grando divulgou o alerta nas redes sociais e comunicou que a equipe do circo e a polícia local trabalham juntas pela captura do animal.