Macacos caem mortos das árvores devido a onda de calor | A TARDE

O calor no estado de Tabasco, no México, está tão intenso que macacos bugios estão caindo mortos das árvores. O biólogo Gilberto Pozo encontrou 83 animais mortos ou moribundos no chão. As mortes começaram no dia 5 de maio, mas o pico aconteceu no último fim de semana.

Pozo, afirmou que eles estavam caindo das árvores "como maçãs". Os animais tinham desidratação severa e morreram em minutos, segundo ele.



Desde março, pelo menos 26 pessoas morreram por causa de uma onda de calor no México. Além dos problemas causados pelo calor, a queda do alto das árvores também foram fatais em alguns casos.

O biólogo Pozo atribui a mortandade a uma soma de fatores: Calor extremo; Seca e Incêndios Florestais. Ele afirma que a morte dos macacos podem indicar o problema no ecossistema.

Governo federal reconhece o problema

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que soube das mortes e disse que o governo vai apoiar a iniciativa para dar assistência aos macacos.

Obrador afirmou que o problema do calor está mais intenso e que a prioridade são os efeitos da onda de temperatura alta para as pessoas.

