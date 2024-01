Mais de 230 pessoas foram detidas em Ano Novo de Berlim | A TARDE

A virada do ano em Berlim foi agitada, mais de 230 pessoas foram presas e 15 policiais ficaram feridos em incidentes na cidade durante as celebrações do Ano Novo, anunciou nesta segunda-feira, 1, a polícia local. As informações são da AFP.

Agentes da polícia e os serviços de emergência foram "atacados" em vários locais da capital alemã com "utensílios pirotécnicos, disparos de fogo e lançamentos de garrafas", indicou a instituição na rede social X.

A confusão amenizou à meia-noite em Berlim, onde dezenas de milhares de pessoas celebraram a chegada do ano novo nas ruas do centro da cidade.

A polícia mobilizou cerca de 4.000 agentes para evitar a repetição dos incidentes violentos que afetaram as celebrações no ano passado.