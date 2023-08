Mais pobre: em um só dia, Musk perde US$ 20,3 bilhões

A conta bancária do bilionário Elon Musk ficou um pouco menor nesta quinta-feira, 20. Isso porque, após um anúncio feito pela fabricante de carros elétricos Tesla, um baque de US$ 20,3 bilhões em apenas um dia acometeu a fortuna de Musk, que é o dono da empresa.

O prejuízo se deu porque a montadora informou ao mercado sobre a possibilidade de continuar reduzindo os preços de seus veículos para sustentar o nível de vendas. Algo poderá gerar impacto negativo na lucratividade da companhia, que já está em declínio.

Com a notícia, as ações da Tesla caíram 9,7%, cotadas a US$ 262,90, em Nova York. Essa foi a maior redução desde 20 de abril.

Já a queda do patrimônio líquido de Musk, que ficou em US$ 234,4 bilhões, teve o sétimo maior tombo de todos os tempos entre os mais abastados que fazem parte do Índice de Bilionários da Bloomberg.