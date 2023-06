Mamadeira ajudou a encontrar crianças desaparecidas na Colômbia

Algumas das pistas que ajudaram as autoridades a encontrar, na sexta-feira, 9, as quatro crianças que estavam desaparecidas há 40 dias, após a queda de um avião na Colômbia. Entre elas, mamadeira, frutos comidos, pegadas e abrigo improvisado.

As quatro crianças desaparecidas são irmãs e pertencem a comunidade indígena Uitoto. Elas estavam no voo com a mãe, Magdalena Mucutuy, que foi encontrada morta. Os nomes são: Lesly Mucutuy, de 13 anos; Soleiny Mucutuy, de 9 anos; Tien Mucutuy, de 4 anos e Cristin Mucutuy, que completou 1 ano enquanto ainda estava perdida na mata.

Em 15 de maio, 14 dias após o acidente, os serviços de buscas encontraram uma mamadeira que provavelmente pertencia ao bebê que estava no avião. Horas depois foi encontrada uma casca de maracujá que dava indícios de consumo por humanos.

No dia 16 de maio, os militares localizaram um abrigo improvisado feito com paus e pedras em que as crianças teriam passado um período cuidando do bebê.

Em 17 de maio, foram encontradas tesouras e fitas de cabelo que os militares acreditam ser das crianças. Horas depois, os enviados do exército descobriram pegadas pequenas.

Além da pegada, as tropas encontraram mais frutos consumidos que indicam a passagem das crianças pelo local.