Meteoro explode sobre os EUA e gera barulho ouvido a quilômetros

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Um forte estrondo que intrigou moradores de diferentes cidades da região da New England, nos Estados Unidos, teve sua origem esclarecida horas depois. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o barulho foi provocado pela explosão de um meteoro na atmosfera na tarde deste sábado, 30.

O fenômeno foi ouvido em diversas localidades e levou autoridades a investigarem a causa do ocorrido. Relatos sobre o estrondo rapidamente se espalharam pelas redes sociais, enquanto moradores tentavam entender o que havia acontecido.

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Câmera registrou momento do fenômeno

Em Danvers, no estado de Massachusetts, uma moradora conseguiu registrar o episódio por meio da câmera de segurança instalada em sua residência.

De acordo com informações da Sociedade Americana de Meteoros, o objeto tinha aproximadamente um metro de diâmetro antes de explodir na atmosfera terrestre.

Além do forte barulho, algumas testemunhas afirmaram ter visto uma breve bola de fogo cruzando o céu pouco antes do estrondo.

WATCH: Bright flashes caught on cam as meteor explodes off Massachusetts coast triggering loud boom in Boston pic.twitter.com/VldAsIBXOI — Rapid Report (@RapidReport2025) May 30, 2026

Apesar da intensidade do fenômeno, não existem registros de fragmentos atingindo áreas habitadas.

Especialistas apontam que eventuais destroços remanescentes provavelmente caíram no oceano após a explosão, sem provocar danos ou riscos à população.

Episódio lembra outro caso registrado neste ano

O caso ocorreu poucos meses após outro fenômeno semelhante chamar atenção nos Estados Unidos.

Em março deste ano, uma bola de fogo foi vista cruzando os céus da região nordeste do país, gerando repercussão entre moradores e nas redes sociais.

Na ocasião, o evento foi captado por satélites da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), órgão responsável pelo monitoramento climático norte-americano.

Satélite registrou clarão no céu

O Serviço Nacional de Meteorologia em Pittsburgh informou que um funcionário da agência conseguiu filmar o momento em que o meteoro atravessava a atmosfera.

As imagens mostraram o rastro luminoso deixado pelo objeto antes da explosão.

Segundo a NOAA, o clarão foi provocado por um meteoro que explodiu ainda no ar, fenômeno conhecido pelos especialistas como bólido.

O registro foi feito pelo equipamento Geostationary Lightning Mapper, instalado no satélite GOES-19. Embora tenha sido desenvolvido para detectar relâmpagos, o sistema também é capaz de identificar flashes extremamente brilhantes, como os gerados por meteoros.

🇺🇸La densidad del destello parece confirmar que la explosión desconocida escuchada anteriormente en el este de Massachusetts y Rhode Island fue causada por la entrada de un meteoro al este de Boston. https://t.co/0n22txDr8l pic.twitter.com/B4lPE12N0V — En la Retaguardia (@pueblopatriota) May 30, 2026

Por que o meteoro provoca um estrondo?



Moradores de cidades próximas a Cleveland e Pittsburgh relataram ter observado uma intensa luz no céu e, pouco depois, ouvido um forte barulho.

De acordo com a NOAA, explosões desse tipo podem gerar ondas de choque durante a entrada do objeto na atmosfera terrestre. Essas ondas se propagam pelo ar e acabam sendo percebidas no solo como estrondos ou explosões, mesmo quando o meteoro se desintegra a grandes altitudes.

Foi justamente esse fenômeno que provocou o som ouvido em diferentes pontos da New England neste sábado.