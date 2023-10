Modelo Tabby Brown, ex-coelhinha da Playboy, morre aos 38 anos | A TARDE

A modelo Tabby Brown morreu nesta terça-feira, 17, aos 38 anos. A informação foi confirmada pelo seu ex-empresário ao The Sun. Tabby ganhou notoriedade ao participar do 'The Bachelor' e por ter tido relacionamentos anteriores com os jogadores de futebol Raheem Sterling e Mario Balotelli.

Tabby Brown trabalhou para a revista Playboy e estrelou em anúncios de grandes empresas. Ela também fez aparições em videoclipes de artistas como Snoop Dogg, Dizzee Rascal e B.O.B.

A DJ e radialista NayNay lamentou o ocorrido: "Que luz você era, seu exterior combinava com seu interior, tão lindo. Estou genuinamente chocado e triste por você ter partido. Descanse em paz eterna, Tabby".

O influenciador Vas J Morgan também se pronunciou: "Meu coração está partido". A causa da morte, até o momento, não foi divulgada.