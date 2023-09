Morre Domenico De Masi, sociólogo do conceito de “ócio criativo”

Morreu, em Roma, aos 85 anos, o sociólogo italiano Domenico De Masi. O intelectual formulou o conceito de "ócio criativo", que defende que o tempo livre não é algo negativo, mas pode estimular a criatividade pessoal, ao contrário do que pregava o senso comum.

O estudioso também teve grande influência na criação do Movimento 5 Estrelas, partido da Itália. Professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade Sapienza de Roma, onde foi reitor da faculdade de Ciências da Comunicação, Domenico teve a morte confirmada neste sábado, 9.

A causa do falecimento não foi revelada.

Nascido em Rotello, em 1938, De Masi é autor de mais de 20 livros como o "Ócio Criativo", "Desenvolvimento Sem Trabalho", "A Emoção e a Regra" e "O Futuro do Trabalho". Ele também recebeu o título de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro.

Em junho, ele esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois conversaram sobre a cena política atual no Brasil e na Itália e abordaram a necessidade de estabelecer a paz na Europa e no resto do mundo.

Na rede social X, antigo twitter, o brasileiro lamentou a morte do italiano e disse que ele era um “intelectual incansável e homem público apaixonado”. “Sempre foi um defensor das causas sociais, do avanço das conquistas humanas e de um mundo mais justo e solidário. De Masi sempre foi muito atento e carinhoso com o Brasil, sempre visitando o país e sem nenhum medo de se posicionar, mesmo nos momentos mais difíceis”, escreveu.

Confira a homenagem de Lula na íntegra: