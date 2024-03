Mulher “adota” pomba como pet e a leva para festas em Nova York | A TARDE

A americana Abby Jardine, de 26 anos, fugiu dos padrões de pets de estimação e "adotou" uma pomba para cuidar. A jovem leva o animal a lugares como festas e exposições em uma bolsa de couro.

Segundo a mulher, moradora de Nova York, o animal é sociável e tranquilo. “Nunca fomos expulsos de nenhum bar ou restaurante”, garantiu, em entrevista ao site NY Post.



Abby contou que costuma usar Uber e até metrô nos “rolês” com a pet. “Eu a encontrei assustada e sozinha perto de um lixo ao lado do meu apartamento com 3 semanas de idade”, disse.

Veja abaixo:

“Ela era apenas um bebê, não conseguia voar e não deveria ter saído do ninho”, disse, ao mesmo site. A mulher, então, levou o bichinho em um centro de reabilitação de animais, e acabou decidindo ficar com ele.

“Eu sabia que pombos podem ser domesticados. Quando vi como ela era fofa e amigável, soube que ela seria meu bebê para sempre”, contou.