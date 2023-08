Mulher trans vai à Justiça para que ex devolva testículos dela

Uma mulher trans do estado de Michigan, nos Estados Unidos, foi à Justiça para pedir que o ex-namorado devolva os testículos retirados dela na cirurgia de transição e que estão guardados na geladeira da casa dele.

Segundo o jornal Detroit News, no processo, Brianna Kingsley, 40 anos, afirma que William Wojciechowski preserva os testículos ao lado dos ovos no refrigerador. “Exigir a devolução imediata dos restos humanos e pagamento de indenização de US$ 6.500”, diz o texto da ação.

Brianna diz que ela e William terminaram o relacionamento há oito meses. O rapaz disse ao NY Post que a jovem pegou todo os pertences dela após o término. “Não devo nada”, afirmou.

Em abril de 2022, Brianna chegou a mostrar os órgãos em um saco plástico. O vídeo dizia que ela estava fazendo o “unboxing das bolas”. O caso ainda aguarda julgamento.