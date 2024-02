Nasa envia satélite para estudar relação entre atmosfera e oceanos | A TARDE

Um novo satélite projetado pela Nasa para estudar os oceanos do planeta Terra foi eviado ao espaço, em uma missão bilionária, depois de sobreviver a quatro tentativas de cancelamento.

O Pace (acrônimo em inglês para satélite de ecossistema de plâncton, aerossóis, nuvens e oceano) tem o objetivo de compreender a dinâmica entre atmosfera e oceanos, que envolve processos essenciais à evolução do clima.

O satélite, de 1,7 toneladas e custo de US$ 948 milhões (cerca de R$ 4,67 bilhões), foi lançado a partir da plataforma 40 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, com um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX, na madrugada do último dia 8.

De acordo com a Folha de São Paulo, colocado em uma órbita polar sol-síncrona, ele sobrevoará todas as regiões do planeta, passando em cada local sempre à mesma hora. Trata-se de um procedimento útil para a comparação de imagens feitas em dias diferentes, mas sob as mesmas condições de iluminação.

O equipamento voa a uma altitude de cerca de 675 km e já estabeleceu comunicação com o centro de controle da missão, instalado no Centro Goddard de Voo Espacial da Nasa, em Greenbelt (Maryland).

Ao longo dos próximos 40 dias, ele fará o comissionamento de todos os sistemas e instrumentos, para então iniciar sua missão científica, que terá duração de no mínimo três anos, embora os pesquisadores esperem que ela possa atravessar uma década ou mais.