Nokia demitirá 14 mil funcionários para reduzir custos | A TARDE

A multinacional finlandesa Nokia anunciou nesta quinta-feira, 19, que deve demitir cerca de 14 mil funcionários e colaboradores. A empresa tem o objetivo de reduzir custos em um processo de reestruturação da companhia.

Os cortes reduzirão o quadro de funcionários em todo o mundo. Atualmente, a empresa conta com 86 mil trabalhadores, mas passará a ter 72 mil após as mudanças, que devem diminuir as despesas com pessoal entre 10% e 15%, gerando uma economia de até 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhões) em 2024.

O plano da Nokia é reduzir custos em até 1,2 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões) até 2026. “As decisões de negócios mais difíceis de serem tomadas são aquelas que impactam nosso pessoal. Temos funcionários imensamente talentosos na Nokia e apoiaremos todos os que forem afetados por esse processo”, disse o CEO da empresa, Pekka Lundmark.

A motivação para a mudança foi causada pelos números abaixo do esperado no terceiro trimestre deste ano, com uma queda de 15% nas vendas em relação ao mesmo período de 2022. O resultado teria sido impactado pela "incerteza macroeconômica e por taxas de juro mais elevadas, que continuam a pressionar os gastos dos operadores”, segundo a empresa.

Entre junho e setembro deste ano, as vendas da rede móvel recuaram 19% também na comparação anual, com uma desaceleração no ritmo de implementação da tecnologia 5G em mercados estratégicos importantes, como a Índia.