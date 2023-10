Nove funcionários da ONU foram mortos em ataques aéreos israelenses | A TARDE

Nove funcionários da agência das Nações Unidas foram mortos durante os ataques aéreos de Israel na Faixa de Gaza desde o último sábado. A diretora de comunicações da agência para a Associated Press, Juliette Touma, disse que os ataques mataram funcionários da ONU dentro de suas casas.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram ainda ter feitos novos bombardeios contra a Faixa de Gaza, destruindo alvos ligados ao Hamas. No entanto, as autoridades locais também alegam que alvos civis também foram atingidos. Foram 400 ataques nas últimas 24 horas, com prédios bombardeados.

"Estamos em guerra e vamos ganhar. O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu", disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A Faixa da Gaza é o território palestino localizado em um estreito pedaço de terra na costa oeste de Israel, na fronteira com o Egito. O local é marcado por pobreza e superpopulação, com 2 milhões de habitantes em 360 km².

Ao todo, 2.255 pessoas morreram, segundo os dois lados. Dois brasileiros estão entre as vítimas: Bruna Valeanu e Ranani Glazer.