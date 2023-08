OMS: nova subvariante da Covid já foi detectada em mais de 50 países

A Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta para uma nova subvariante DO SARS-COV-2 cepa Ômicron, que foi denominada de EG.5 e considerada como "variante de interesse (VOI)". Até o momento, mais de 50 países já apresentaram registros da nova subvariante

Segundo dados da OMS, a EG.5 possui mutações que conferem maior capacidade de transmissão e de escape imune, tornando esta nova VOI capaz de aumentar o número de casos mundialmente e se tornar a cepa predominante, substituindo a XBB.1.16, atualmente predominante na maior parte dos países.

Mesmo com essas características, a OMS classificou a EG.5 como de "baixo risco para a saúde pública em nível global", uma vez que não apresentou mudanças no padrão de gravidade de doença (hospitalização e óbitos) comparada à XBB.1.16 e outras VOIs.

Até o momento, ainda não há registros de casos da nova subvariante em território brasileiro. No entanto, existe a possibilidade de que a EG.5 possa já estar circulando no país de forma silenciosa, devido ao baixo índice de coleta e análise genômica no Brasil.

Apesar disto, não houve modificação no cenário de casos notificados de covid-19 ou aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil no momento, não havendo necessidade de mudança das recomendações vigentes.

Por meio de nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) recomendou às autoridades de saúde nos âmbitos federal, estadual e municipal, a adoção de medidas para aumentar a coleta de testes diagnósticos e a vigilância genômica dos casos sintomáticos de covid-19 para detecção precoce de mudança no cenário epidemiológico.