Papa Francisco cancela audiências de sábado por “leve estado gripal” | A TARDE

O Papa Francisco cancelou as audiências programadas para este sábado, 24, depois de ser afetado por um "leve estado gripal", anunciou o Vaticano em um comunicado.



"Devido a um leve estado gripal, e por precaução, o papa cancelou as audiências previstas para sábado", anunciou a Santa Sé, sem revelar detalhes.

O papa argentino, que completou 87 anos em dezembro e utiliza uma cadeira de rodas para seus deslocamentos, sofreu uma série de problemas de saúde nos últimos anos, nos joelhos, no quadril e no intestino. Em junho do ano passado, ele passou por uma cirurgia devido a uma hérnia abdominal.

Francisco, que na juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, teve que cancelar, devido a uma bronquite, uma viagem a Dubai em dezembro, onde participaria na COP28, a reunião anual do clima organizada pela ONU.