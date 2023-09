Papa Francisco expressa solidariedade com Marrocos após terremoto

O Papa Francisco se manifestou neste sábado, 9, em solidariedade aos marroquinos afetados pelo forte terremoto que causou a morte de pelo menos 820 pessoas. Em mensagem enviada ao país pelo Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, o pontífice afirma que expressa "profunda solidariedade às vítimas" da tragédia.

As regiões mais afetadas pelos tremores foram al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate e Marrakech, no sudoeste do país. Segundo o Ministério do interior, há 672 feridos e 205 em situações graves.

O terremoto foi sentido até na capital Rabat, localizada a centenas de quilômetros do epicentro, assim como em regiões costeiras, como Casablanca ou Essaouira. O fenômeno também levou tremores para a Argélia.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto registrou uma magnitude de 6,8, com uma profundidade de 18,5 quilômetros, às 23h11. O epicentro foi a 71 quilômetros a sudoeste da turística cidade de Marrakech.

A imprensa marroquina afirmou que este terremoto é o mais poderoso registrado no Norte da África. O Ministério do Interior disse que todos os recursos necessários para intervir e ajudar as zonas afetadas foram mobilizados.

Por conta do terremoto, hospitais de Marrakech registraram grande fluxo de feridos e o centro de transfusão de sangue lançou um pedido de doação para a população.