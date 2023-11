Pela 1ª vez, mundo registra um dia com a maior temperatura | A TARDE

O mundo bateu um marco histórico no clima na sexta-feira, 17. Pela primeira vez, a média global de temperatura ultrapassou os 2°C e atingiu 2,07°C acima dos níveis pré-industriais, de 1850 a 1900. Os marcos foram divulgados pela diretora adjunta do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus (C3S).

Comparado com o período entre 1991 a 2020, a alta da temperatura representa um aumento de 1,17°C em relação à média registrada, de acordo com o G1. O calor recorde acontece em um ano marcado pela ação do fenômeno El Niño e intensificação dos efeitos das mudanças climáticas provocadas pelas emissões de gases de efeito estufa (GEE), que são resultados de atividades humanas, como a utilização de combustíveis fósseis ou queimadas em áreas florestais.

Os dados indicam uma tendência de alarme no cenário global. O fenômeno El Niño faz com que o calor seja maior no verão e o inverno menos rigoroso, com mudança na distribuição das chuvas.

Quando aconteceu o E Niño, em 2016, o mundo também bateu recordes de calor, com anomalia de 0,94°C, quase metade do que foi verificado agora.

A marca de temperatura de outubro se soma à lista de diversos recordes globais de calor neste ano. De acordo com o Copernicus, mês de outubro de 2023, foi mais quente já registrado em nível mundial, com uma temperatura média do ar à superfície de 15,3°C, o que representa 0,85°C acima da média de outubro de 1991 a 2020 e 0,4°C acima do outubro mais quente anterior, em 2019.

A temperatura global para outubro de 2023 foi a segunda mais alta em todos os meses do conjunto de dados ERA5, antes de setembro de 2023. Este ano pode terminar como o ano mais quente em 125 mil anos.