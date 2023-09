Pesquisadores desenvolvem 'rins humanos' em porcos

Pesquisadores chineses divulgaram um estudo que demonstra com sucesso o desenvolvimento de células humanas em embriões de porco. A pesquisa foi publicada na revista científica Cell Stem Cell. O objetivo é encontrar alternativas para realização de transplantes de órgãos em seres humanos.

A técnica utilizada pelos pesquisadores envolveu alterar a composição genética dos embriões suínos para, em seguida, injetar as células responsáveis pela formação de rins humanos dentro dos animais.

Os rins foram a principal escolha dos pesquisadores dos Institutos de Biomedicina e Saúde de Guangzhou porque são um dos primeiros órgãos a se desenvolver e os mais comuns de serem transplantados na medicina. No Brasil, o transplante de rim representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos, segundo o Ministério da Saúde.

Foram fertilizados, no total, 1.820 embriões para 13 mães de aluguel. As gestações foram interrompidas aos 25 e 28 dias, para que fosse feita uma avaliação do experimento.

Antes das porcas receberem os embriões, os cientistas os cultivaram em tubos de ensaio contendo substâncias nutritivas para os diferentes tipos celulares (tanto humanas, quanto suínas). Passado o período de tempo predeterminado, foi descoberto que cinco embriões selecionados para análise apresentavam rins saudáveis. Os órgãos, em desenvolvimento, já apresentavam os ureteres, que eventualmente os conectariam à bexiga. Dentre as suas células, entre 50% a 60% eram humanas.

A equipe responsável planeja prosseguir a pesquisa com calma, visando permitir que os rins se desenvolvam por mais tempo. Outro ponto apresentado é que para além dos rins, futuros trabalhos serão voltados para a criação de coração e pâncreas humanos em suínos.