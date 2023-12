Pneumonia misteriosa se espalha pela Europa e causa terror | A TARDE

Um surto de pneumonia misteriosa causado pela bactéria Mycoplasma pneumoniae adentrou a Europa. A disseminação causa preocupação para as autoridades sanitárias. A princípio, a pneumonia foi identificada na China e agora está na Europa afetando as crianças. Na Dinamarca foram registrados 451 casos.

A Holanda também registrou um aumento significativo nos casos e levanta questões sobre a propagação potencial dessa infecção em outros países do continente. Entre 13 a 19 de novembro, foram registrados 103 casos de pneumonia na Holanda em cada 100 mil crianças com idades entre 5 e 14 anos. De acordo com o Instituto Holandês de Pesquisa em Serviços de Saúde (NIVEL), na semana anterior, foram 80 casos relatados no mesmo grupo.

O fato de o Mycoplasma pneumoniae ser associado a uma forma de pneumonia ambulante, geralmente mais branda, torna a situação intrigante, especialmente quando comparada a surtos anteriores dessa bactéria na China. A preocupação aumenta devido ao aumento da resistência bacteriana e à possibilidade de casos mais graves e internações.