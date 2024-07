Possível vitória da extrema-direita provoca protestos em Paris

Multidão tomou as ruas da capital francesa após resultado da boca de urna que aponta vitória da extrema-direita - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Assim que os primeiros resultados da boca de urna indicaram vitória da extrema-direita no 1° turno das eleições para o parlamento francês, uma multidão tomou as ruas de Paris em protesto.

Segundo uma sondagem feita pelos institutos Ifop, Ipsos, OpinionWay e Elable e pela Rádio França, o partido Reunião Nacional (RN), de Marine Le Pen, saiu na frente neste primeiro turno, com 34% dos votos.

O bloco formado por siglas da esquerda aparece em segundo lugar, com 28,1%, e a coalizão de centro liderada pelo partido do presidente francês, Emmanuel Macron, em terceiro, com 20% dos votos.

As eleições foram convocadas há três semanas pelo presidente francês, que decidiu antecipar o pleito após a derrota de seu partido e do avanço da extrema direita nas eleições para o Parlamento europeu.

O comparecimento às urnas até as 17h no horário local (meio-dia no Brasil), foi o mais alto em quase 40 anos no país, com um índice de 59% do total de votantes. Pelo sistema político da França, semipresidencialista, os eleitores elegem os partidos que vão compor o Parlamento.

A sigla ou a coalizão que obtiver mais votos indica então o primeiro-ministro, que, no país europeu, governa em conjunto com o presidente - este eleito em eleições presidenciais diretas e separadas das legislativas e que, na prática, é quem ganha mais protagonismo à frente do governo.

Caso o presidente e o primeiro-ministro sejam de partidos políticos diferentes, a França entrará em um chamado governo de "coabitação", o que ocorreu apenas três vezes na história do país europeu e que pode paralisar o governo de Macron.

Entre as funções do Primeiro-Ministro está a de propor quem serão os ministros. O primeiro-ministro atual, Gabriel Attal, é aliado de Macron, mas, se as pesquisas se concretizarem, quem deve assumir o cargo é o Jordan Bardella, de apenas 28 anos, o principal nome do partido de extrema direita de Le Pen, o Reunião Nacional (RN).

Os franceses voltarão às urnas no próximo dia 7 de julho. Participam do 2° turno todos os partidos com mais de 12,5% dos votos no 1° turno.