Primeiro avião da FAB decola de Israel com brasileiros resgatados | A TARDE

O primeiro avião com brasileiros resgatados de Israel decolou de Tel Aviv nesta terça-feira 10, com 211 passageiros. O voo, cuja duração prevista é de 14 horas, deve chegar a Brasília às 4h de quarta-feira, 11. A lista de pessoas a bordo não foi divulgada por motivos de segurança.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a aeronave de modelo KC-30 partiu por volta das 20h no horário local (14h no horário de Brasília). Estão previstos mais cinco voos até o próximo domingo, 15.

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) havia partido do Brasil no domingos 8, e permaneceu em Roma até as 11h42, horário local (6h42, horário de Brasília) desta terça-feira, 10, quando decolou para Israel. A missão tem como objetivo resgatar brasileiros que fogem da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas.

No total, seis aeronaves da FAB foram enviadas para repatriar os brasileiros que tentam sair de Israel devido ao conflito.

