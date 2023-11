Recorde: garrafa de uísque é leiloada pelo equivalente a R$ 13 milhões | A TARDE

A garrafa de uísque mais cara do mundo foi leiloada neste sábado (18), em Londres, por £ 2,18 milhões. O valor em libras, a moeda do Reino Unido, corresponde a US$ 2,7 milhões ou R$ 13,2 milhões, na cotação atual, e bate o recorde anterior, de 2019, informou a casa de leilões Sotheby's. São 750 ml da safra mais antiga da bebida da Macallan, de 42,8º, destilada em 1926.

De acordo com a tradicional sociedade leiloeira, sediada em Londres, a garrafa adquirida por £ 2.187.500, estabeleceu um novo recorde para uma categoria que engloba qualquer frasco de vinho e destilados.

Apesar de ter sido destilado em 1926, o uísque escocês foi engarrafado 60 anos depois. Amadurecido em barris de carvalho, ele tem cor escura, um sabor final de "nozes", "especiarias" e "madeira", segundo Jonny Foyle, responsável pelos leilões deste destilado na Sotheby's.

A garrafa vendida neste sábado é a última de uma série de 12, cujo rótulo foi desenhado pelo pintor italiano Valerio Adami, em 1993.

Apenas 40 garrafas foram produzidas a partir do barril originário desse uísque. Uma delas, de 700 ml, foi vendida em 2019 por quase £ 1,5 milhão (R$ 5,9 milhões, na cotação da época), o recorde que foi superado agora.

Do item vendido neste sábado, foi extraído um mililitro do conteúdo, que será usado para a realização de testes e comparação com outra garrafa da safra de 1926, que a partir de agora servirá como referência para futuras provas.