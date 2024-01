Reino Unido envia navio de guerra à Guiana | A TARDE

O Reino Unido anunciou o envio do navio militar HMS Trent para a Guiana, que é ex-colônia britânica. Segundo a BBC, o navio deverá participar de exercícios militares depois do Natal com outros aliados da Guiana, que foi colônia britânica até 1966.

“O HMS Trent partirá este mês para a Guiana, nosso aliado regional e parceiro da Commonwealth, numa série de compromissos na região”, afirmou o Ministério da Defesa britânico num comunicado, sem dar mais detalhes.

Ainda de acordo com as informações da BBC, o HMS Trent conta uma tripulação de 65 pessoas. O navio tem uma velocidade máxima de 44 quilômetros por hora e um e alcance de 5 mil milhas náuticas. A embarcação também é armada de canhões de 30 mm, além de capacidade de transportar helicópteros e drones.

Guiana e Venezuela estão em um momento de tensão, desde que os venezuelanos realizaram um referendo sobre a soberania de Essequibo, território de 160.000 km2 dentro da Guiana.

Londres já havia demonstrado seu apoio à Guiana com a viagem, no início da semana, de David Rutley, chefe da diplomacia britânica na América.