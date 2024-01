Robô ataca e fere engenheiro na fábrica da Tesla nos EUA | A TARDE

Um robô feriu um engenheiro de software na fábrica da Tesla, próximo à cidade de Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos. As informações são do site "The Information". O caso aconteceu em 2021, mas só veio à tona agora.

O incidente aconteceu quando o robô, usado para mover peças de alumínio recém-fundidas de automóveis, estava em funcionamento programado. Ao realizar seus movimentos, acabou prendendo o engenheiro, que fazia a manutenção do software dos robôs, contra uma superfície, e causou arranhões em suas costas e braço com as “garras” de metal.

Os funcionários tentaram intervir, mas o engenheiro só conseguoiu ser libertado após acionarem um botão de parada de emergência. O relatório destaca que o homem sofreu um ferimento na mão esquerda.

Por lei, a Tesla deve informar às autoridades sobre incidentes envolvendo funcionários, levando em consideração que a unidade tem um alto índice de automação.