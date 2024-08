Rompimento de foguete coloca satélites sob risco no espaço

- Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Um estágio de foguete chinês que se fragmentou no espaço esta semana gerou mais de 700 pedaços de detritos e colocou mais de 1.000 satélites e outros objetos em uma região de alta densidade de tráfego na órbita da Terra em risco de colisões perigosas, informaram analistas nesta sexta-feira, 9.

A empresa estatal chinesa Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) lançou 18 satélites de internet na terça-feira, marcando o início de uma rede de comunicações para competir com a Starlink da SpaceX.

Parece que o estágio superior do foguete, que transportava esses satélites, explodiu logo após colocar suas cargas úteis em órbita. Isso resultou na formação de um campo crescente de detritos, estimado por empresas norte-americanas de monitoramento espacial em pelo menos 700 peças até o momento.

A LeoLabs, empresa de monitoramento espacial norte-americana, estimou que a quantidade de pedaços de detritos provavelmente ultrapassa 900, o que classificaria o evento como um dos maiores da história.

De acordo com muitos analistas, a nuvem de detritos, formada a cerca de 800 quilômetros de altitude, deve persistir por vários anos.

Não está claro se o rompimento do corpo do foguete foi causado por uma colisão com outro objeto ou por uma explosão interna de combustível de foguete não utilizado.

O Comando Espacial dos EUA inicialmente reportou que o evento havia gerado 300 peças de detritos, mas esse número provavelmente aumentará à medida que a nuvem de detritos se dispersa.