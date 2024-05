Saiba quem era Michel Nisenbaum, encontrado morto pelo Hamas | A TARDE

Michel Nisenbaum, de 59 anos, que teve o corpo recuperado por militares de Israel, era o único cidadão brasileiro dado como desaparecido desde o estopim dos ataques do grupo extremista Hamas, em 7 de outubro do ano passado.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Nisenbaum tinha cidadania israelense e brasileira. Ele morava em Israel havia 45 anos e trabalhava como técnico em informática.

Antes, Nisenbaum trabalhava como motorista, entregador, vendedor e prestador de serviços de informática. Ele também era voluntário na Rescue Union, onde foi também motorista de ambulância.

Ele era diabético e sofria com a doença Crohn, síndrome inflamatória que afeta certas porções do intestino delgado e o cólon. O brasileiro-israelense deixa duas filhas, Chen e Michal. Chen tem três filhos pequenos, enquanto Michal deu à luz seu terceiro filho, no início deste ano.

O corpo do brasileiro estava na Faixa de Gaza e os militares o levaram de volta a Israel com outros dois reféns na manhã de quarta. O nome dele estava na lista de 138 reféns em poder do grupo extremista.

Inicialmente, ele tinha sido declarado desaparecido, quando o grupo extremista Hamas entrou em Israel e matou cerca de 1.200 civis e militares. O carro que o brasileiro dirigia foi queimado, mas a polícia garantiu que ele não estava no veículo.



