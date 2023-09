Segurança é flagrada engolindo R$ 1,5 mil de passageiro em aeroporto

Uma oficial de triagem foi flagrada engolindo US$ 300, equivalente a R$ 1,5 mil, de um passageiro que estava sendo submetido a um scanner de raio-X. Ela chegou a beber água para ajudar a colocar as notas no corpo. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, nas Filipinas, no último dia 8.

Ela aproveitou que estava com a mala da vítima, que no momento estava passando por inspeção de rotina. As câmeras de segurança do local registraram o crime.

“[A oficial] foi claramente vista engolindo deliberadamente as notas de dólar, dobradas em um pequeno pedaço”, diz relatório divulgado pelo aeroporto.





Reprodução

O Escritório de Segurança de Transporte, que presta serviço no local, afirmou que esta não foi a primeira vez que a oficial foi vista furtando itens dos passageiros. A empresa disse que ela foi demitida.