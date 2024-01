Seis em cada 10 pessoas com dengue no mundo são brasileiras, diz OMS | A TARDE

Pelo menos seis brasileiros estão entre cada dez pessoas que tiveram dengue no mundo. É o que alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram registrados cinco milhões de casos da doença no mundo e 2,9 milhões deles ocorreram no Brasil., em 2023.

O relatório, divulgado pela OMS na quinta-feira, 21, atribuiu que 5 mil pessoas morreram por causa da dengue em 2023. Até agosto, no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou 920 mortes em consequência da doença.



O documento da OMS aponta que a dengue está mais intensa onde já era endêmica, como no Brasil, e se espalha para países onde a doença não circulava.

Os motivos para o aumento de casos, um deles está no aquecimento global que permite ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti, sobreviver em novos ambientes. França, Itália e Espanha são exemplos de países que não tinham a doença e agora já registram infecções.

No Brasil, 1.474, ou 0,05% do total foram de dengue grave, também chamada de dengue hemorrágica. O país é o segundo da América do Sul com o maior número de casos.

O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra dengue ao Sistema Único de Saúde (SUS), na última quinta-feira, 21. Batizada como Qdenga, a vacina vai ser focada em público e regiões prioritárias a serem definidas pela área técnica da pasta.