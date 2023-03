Suposta 'chuva de vermes' encobre carros na China e viraliza nas redes

Uma suposta "chuva de vermes" em Pequim, na China, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens publicadas pelos usuários, é possível ver carros e ruas cobertos pelos animais, que até o momento não foram identificados.

Os moradores da cidade tiveram que sair de casa com guarda-chuvas para se proteger dos vermes, que caíram do céu sem motivo aparente, conforme o jornal "El Herald". As autoridades do país ainda não se manifestaram sobre o ocorrido.

null Reprodução | Redes Sociais

Além das imagens inusitadas, os internautas levantaram diversas hipóteses sobre o que teria causado o evento. Uma delas aponta que a "chuva" seria uma consequência de um fenômeno chamado "Lua Cheia de Verme", que deveria ocorrer nesta terça-feira, dia da última lua cheia de inverno no hemisfério norte.

O fenômeno recebe esse nome devido ao período em que o solo começa a descongelar e os vermes começam a surgir em alguns países do hemisfério norte.

Outra suposição é que os animais não sejam vermes, mas flores de choupo. Elas têm o formato semelhante a uma lagarta e são comuns na região. Por conta das chuvas, as folhas podem ter caído das árvores e grudados nos carros, fazendo com que pareçam vermes.

Alguns usuários também usaram a religião para tentar justificar o caso. Eles se referiram ao evento como o início do "apocalipse".