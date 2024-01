Temperatura nos EUA pode chegar a -30ºC neste final de semana | A TARDE

Os Estados Unidos enfrentarão uma onda de frio extremo neste final de semana, com expectativa de temperaturas chegando a até -30 °C. O frio extremo pode chegar até o sul do país, no estado do Texas, onde geralmente faz mais calor.

Acausa do frio extremo é uma grande explosão de ar no Ártico, que vai se alastrar pela região central dos Estados Unidos. No fim de semana, o ar mais frio se estenderá de Denver a Indianápolis, com temperaturas que podem chegar a -30 °C.

Mais de 15 milhões de pessoas nos EUA estão sob alertas de frio, onde o congelamento pode ocorrer em apenas 10 minutos na pele exposta.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas meteorológico para todos os estados na sexta-feira, 12. Os alertas de vento se estendem por quase 3.200 quilômetros do Texas à Nova Inglaterra, enquanto os alertas de enchentes abrangem do meio do Atlântico ao nordeste. Há avisos de nevasca e alertas de tornado.