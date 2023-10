Terremoto deixa mais de 100 mortos no Afeganistão | A TARDE

Cerca de 120 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,3 que abalou o oeste do Afeganistão neste sábado, 7. As informações são da autoridade regional de gestão de catástrofes.

Segundo Mohammad Abdullah Jan, porta-voz da autoridade nacional para desastres do país, quatro aldeias no distrito de Zenda Jan, em Herat, sofreram o impacto do terremoto e dezenas de casas foram danificadas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que o epicentro do terremoto se localizou 40 quilômetros a noroeste da maior cidade da região, Herat. Em seguida, foram registradas sete réplicas com magnitudes entre 4,6 e 6,3.

Em Herat, moradores e comerciantes fugiram dos edifícios por volta das 11h, horário local (03h30 em Brasília), quando os tremores começaram.

"Estávamos em nossos escritórios quando o prédio começou a tremer de repente e os revestimentos das paredes caíram. As paredes racharam e parte do prédio desabou", disse Bashir Ahmad à AFP.

"Não consigo entrar em contato com minha família, as conexões e as redes não funcionam. Estou ansioso e com medo, tem sido assustador", acrescentou.

O USGS indicou em um relatório preliminar que o número pode ser maior, com centenas de mortes. "É provável que haja um número significativo de vítimas e que a catástrofe seja potencialmente extensa", afirmou o instituto.

O porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, Mullah Jan Sayeq, disse à AFP que "houve deslizamentos de terra em áreas rurais e montanhosas".

Segundo ele, há cerca de 40 feridos em três províncias, segundo um balanço provisório.

Herat, 120 km ao leste da fronteira com o Irã, é a capital da província com o mesmo nome, onde vivem cerca de 1,9 milhão de pessoas, segundo dados do Banco Mundial de 2019.