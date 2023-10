Texto do Brasil sobre guerra entre Israel e Hamas é discutido na ONU | A TARDE

Uma proposta redigida por diplomatas brasileiros à guerra entre Israel e Hamas está sendo discutida por representantes dos países que compõem o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). No dia anterior, uma proposta escrita por diplomatas russos foi rejeitada pela entidade.

A resolução elaborada pela comitiva brasileira tem mais chance de ser aprovada, mas ainda não foi colocada em votação. Isso deve acontecer nesta terça-feira, 17.

O Conselho se reuniu no momento em que Israel prepara uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, após ataques que deixaram pelo menos 2.750 mortos. No dia 7 de outubro, o Hamas invadiu o território israelense e matou cerca de 1.400 pessoas. No mesmo dia, Israel declarou guerra e começou a bombardear a Faixa de Gaza.

De acordo com a proposta brasileiro, seria necessário uma condenação do Hamas por seus ataques a Israel. Além disso, sem mencionar Israel, o texto também pede revogação da ordem israelense para que civis e funcionários da ONU na Faixa de Gaza do Norte se desloquem para o sul de Gaza. Por fim, a solicitação pede pausas humanitárias para permitir acesso à ajuda.

A proposta russa não menciona o Hamas e pede um cessar-fogo humanitário. Na visão dos Estados Unidos, Israel tem direito de se defender e isso inclui a possibilidade de atacar o Hamas na Faixa de Gaza.