Tiroteio é registrado em propriedade de Donald Trump

Caso aconteceu neste domingo, 15 - Foto: Chandan Khanna | AFP

A equipe de campanha do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que tiros foram disparados na vizinhança do postulante, neste domingo, 15.

A assessoria também confirmou que Trump se encontra bem e seguro após o episódio, que teria ocorrido, de acordo com o jornal The Washington Post, no clube de golfe do candidato, na Flórida.

Em julho deste ano, Trump foi atingido por um tiro de raspão, durante um ato de campanha. O autor do disparo, um jovem de 20 anos, foi morto logo em seguida.