Tornado deixa três mortos e mais de 100 feridos em cidade nos EUA

A passagem de um tornado na quinta-feira, 15, por uma cidade do norte do estado do Texas, sul dos Estados Unidos, deixou pelo menos três mortos e mais de 100 feridos, além de um rastro de destruição.

Milhões de americanos em estados do sul e centro-oeste estavam sob alerta de clima severo devido ao avanço das tempestades que, alimentadas pelas temperaturas elevadas da região, formaram tornados, tempestades elétricas e granizo do tamanho de bolas de golfe.

Os estados do Colorado, Oklahoma, Arkansas e Flórida ativaram alertas para tornados, tempestades elétricas e inundações súbitas.

Um tornado violento atingiu na quinta-feira à noite Perryton, uma cidade de 8.000 habitantes nos limites do Texas, onde os ventos destruíram trailers e derrubaram árvores.

O comandante dos bombeiros de Perryton, Paul Dutcher, declarou ao canal ABC que três mortes foram confirmadas e mais de 100 feridos foram levados para os hospitais. Um estacionamento de trailers foi um dos pontos diretamente atingidos pelo tornado, disse Dutcher.

null Reprodução | Twitter

O governador do estado, Greg Abbott, afirmou em um comunicado que o "Texas está mobilizando recursos rapidamente para responder à situação de emergência e fornecer o apoio e ajuda necessários para proteger os texanos, além de ajudar os afetados pelos tornados de Perryton".

O Serviço Nacional Meteorológico emitiu um alerta de tornado para áreas do norte e centro do Texas, que inclui Dallas, uma cidade de 1,2 milhão de habitantes.