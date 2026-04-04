Toureiro aposentado morre após ser atingido por animal em Málaga

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Profissional foi surpreendido por um dos exemplares enquanto organizava os lotes nos currais - Foto: Reprodução

O que deveria ser um período de celebração e tradição na Semana Santa de Málaga transformou-se em luto oficial. O toureiro Ricardo Ortiz, de 51 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 3, após ser atingido mortalmente por um touro nos currais da Praça da Malagueta.

O acidente ocorreu por volta das 20h, durante os preparativos para a Corrida Picassiana, um dos eventos mais aguardados do calendário local.

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Ortiz, que atualmente trabalhava para a empresa Lances de Futuro, realizava o manejo dos animais que seriam lidados na tarde de sábado, 4.

De acordo com relatos da imprensa espanhola, o profissional foi surpreendido por um dos exemplares enquanto organizava os lotes nos currais, sofrendo ferimentos fatais que impediram qualquer tentativa de socorro.

Consternação no setor

A notícia abalou o meio taurino espanhol. O empresário José María Garzón, gestor da praça, e a equipe emitiram nota de pesar manifestando solidariedade à família e aos amigos de Ortiz.

"É um dia de dor profunda para todos os que fazem parte desta casa", declarou a empresa.

Trajetória de entrega

Natural de uma família de tradição — era filho do também toureiro Manolo Ortiz —, Ricardo completaria 52 anos no final deste mês.

A história com a arena começou cedo: em 1989, fez sua primeira apresentação pública em Arcos de la Frontera e, dois anos depois, debutou com cavalos em Fuengirola.

A trajetória de Ortiz foi marcada por uma entrega absoluta, sobrevivendo, ao longo dos anos, a incidentes graves que o afastaram temporariamente das arenas.

Mesmo após a aposentadoria formal, ele permanecia ativo nos bastidores do espetáculo, onde encontrou seu trágico destino.