Tradicional mercado na Indonésia proíbe venda de carne de cães e gatos

O Mercado Extremo de Tomohon, na ilha de Sulawesi, na Indonésia, encerrou a venda de carne de cachorro e gato, após um grupo de direitos dos animais denunciar métodos brutais de abate por anos. O secretário da cidade de Tomohon, Edwin Roring, anunciou a suspensão permanente do comércio e abate de animais na cidade, após os seis vendedores de carne canina e felina do mercado assinarem um acordo para encerrar a venda.

Este mercado era conhecido por oferecer carne de cachorro e gato, além de morcegos, ratos, cobras e macacos. A decisão de acabar com o comércio de carne de cachorro e gato torna o Mercado Extremo de Tomohon o primeiro do tipo na Indonésia a tomar essa medida, conforme informado pela associação para a defesa dos direitos dos animais Humane Society International (HSI).

A Indonésia é um dos poucos países que ainda permite a venda de carne de cachorro e gato. Anteriormente, o mercado de Tomohon era uma atração turística listada em sites de turismo, apresentando-se como um destino exótico para a compra de animais.

A crença de que comer carne de cachorro e gato é uma tradição ancestral do povo Minahasan, o maior grupo étnico do norte da Ilha de Sulawesi, também é mencionada como parte do contexto cultural.

A ONG estima que esse acordo pode salvar a vida de vários milhares de filhotes na ilha, onde até 130 mil animais são abatidos a cada ano. A decisão é celebrada como um "acordo histórico que impedirá que milhares de animais sejam espancados e queimados para consumo humano" pela HSI.