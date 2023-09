Vídeo: convidado atira durante casamento e mata noivo em festa

O convidado de um casamento disparou uma arma de fogo e atingiu o noivo, a princípio de forma acidental, durante festa realizada na Jordânia, país árabe situado no Oriente Médio. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu no hospital. O trágico desfecho chegou a ser registrado em vídeo.

Nas imagens, é possível notar que o noivo, identificado como Hamza Al-Fanatessa, de 20 anos, estava dançando junto com os demais convidados. Em determinado momento, um homem puxa uma arma e faz disparos para para cima. Segundo após as rajadas, o jovem cai no chão, baleado no peito. Ele chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde da localidade, onde faleceu.

“Trataremos aqueles que disparam armas em casamentos como criminosos. Já começamos a reprimir essa prática perigosa e continuaremos a fazê-lo até que seja interrompida”, disse o Diretório de Segurança Pública do país. O caso investigado aconteceu no dia 31 de agosto deste ano.

Reprodução / Redes Sociais