Vídeo: deputado da Ucrânia joga granadas em reunião | A TARDE

Um dos deputados da Ucrânia, Serguei Bátrin, do partido Servo do Povo, do presidente Volodymyr Zelensky, lançou três granadas em uma sala onde estava acontecendo a reunião do conselho da vila de Keretsky, no distrito de Mukacheco, localizada na região de Transcarpácia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15.

Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado crítico. O suspeito de ter atirado as granadas morreu no local. Em imagens, é possível perceber o momento em que o homem de terno preto entra numa sala, onde várias pessoas conversam.

O deputado tira o armamento do bolso. Após puxar o pino, o suspeito joga duas granadas no chão. Em seguida, ocorre uma série de explosões.

“Hoje, às 11h37, a linha 102 recebeu uma mensagem de que um dos deputados explodiu granadas no prédio do conselho da aldeia de Keretsky, no distrito de Mukachevo, durante uma reunião de sessão”, escreveu a polícia nas redes sociais. O caso segue sendo investigado.