MUNDO
Vídeo: robô da Disney entra em colapso por não suportar trabalho humano
Animatrônico interagia com o público quando a falha aconteceu
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A Disney investiu em uma nova forma de entreter os visitantes de seus parques, dessa vez utilizando robôs para interação. O estreante da tecnologia foi o personagem Olaf da franquia de filmes "Frozen", porém, o animatrônico sofreu uma falha e colapsou durante o “expediente”.
O começou a ser utilizado na Disneyland Paris, no dia 29 de março, porém, pouco tempo depois de ser colocado em funcionamento, ele acabou sofrendo uma falha.
Ele possui o tamanho original do personagem nos filmes revestido em tecido e utiliza inteligência artificial (IA) para caminhar livremente pelos parques.
O projeto contou inclusive com a voz original do ator Josh Gad para aumentar o realismo.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, o animatrônico estava interagindo normalmente com o público, quando repentinamente parou e caiu de costas.
Com o impacto, o nariz do personagem se soltou e rolou pelo chão. O público reagiu com gritos e risadas por conta da cena inusitada.
Confira o vídeo
@magictourclub Olaf just melted… literally 😭☀️ We didn’t expect THIS to happen at Disneyland Paris. Someone get this snowman an ice bath ASAP 🧊💀 #disneyland #fyp #olaf #trending #viral ♬ origineel geluid - magictourclub
Momentos após o acidente, funcionários do parque resgataram o equipamento e o levaram para a área interna.
Falha leve
Mesmo com o susto, a Disney considera a falha como leve para os sistemas que utilizam IA.
A empresa ainda não se pronunciou sobre o reparo do boneco, mas é esperado que ele retorne a conviver com o público em breve.
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