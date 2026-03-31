Vídeo: robô da Disney entra em colapso por não suportar trabalho humano

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Robô Olaf colapsa durante apresentação em parque da Disney - Foto: Reprodução | Redes Socias

A Disney investiu em uma nova forma de entreter os visitantes de seus parques, dessa vez utilizando robôs para interação. O estreante da tecnologia foi o personagem Olaf da franquia de filmes "Frozen", porém, o animatrônico sofreu uma falha e colapsou durante o “expediente”.

O começou a ser utilizado na Disneyland Paris, no dia 29 de março, porém, pouco tempo depois de ser colocado em funcionamento, ele acabou sofrendo uma falha.

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Ele possui o tamanho original do personagem nos filmes revestido em tecido e utiliza inteligência artificial (IA) para caminhar livremente pelos parques.

O projeto contou inclusive com a voz original do ator Josh Gad para aumentar o realismo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o animatrônico estava interagindo normalmente com o público, quando repentinamente parou e caiu de costas.

Com o impacto, o nariz do personagem se soltou e rolou pelo chão. O público reagiu com gritos e risadas por conta da cena inusitada.

Confira o vídeo

Momentos após o acidente, funcionários do parque resgataram o equipamento e o levaram para a área interna.

Falha leve

Mesmo com o susto, a Disney considera a falha como leve para os sistemas que utilizam IA.

A empresa ainda não se pronunciou sobre o reparo do boneco, mas é esperado que ele retorne a conviver com o público em breve.