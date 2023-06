Vídeo: Urso invade padaria e 'rouba' 60 cupcakes nos EUA

Na cidade de Avon, nos EUA, um urso-negro surpreendeu os funcionários de uma padaria ao invadir o estabelecimento pelos fundos e devorar 60 cupcakes antes de partir. O incidente, ocorrido na quarta-feira passada, foi capturado pelas câmeras de segurança, deixando os funcionários apavorados com a presença do animal. A notícia foi divulgada pela AP News.

"Temos uma garagem de carregamento na parte de trás de nossa loja. Maureen [funcionária do local] estava carregando os últimos itens antes de sair. Ela estava no lado de West Hartford, quando viu um urso olhando para ela do lado de South Windsor. De repente, ouvimos ela gritando 'assassinato sangrento' e depois gritando 'há um urso na garagem!'", escreveu o perfil da padaria no Instagram.

"Ela correu para a cozinha e bateu a porta que dava para a área de carga, segurando com força. O urso, então, moveu uma de nossas geladeiras na frente da porta. Todos nós ficamos atordoados por um segundo tentando descobrir o que fazer, enquanto ela segurava a porta fechada. Liguei imediatamente para o 911. Lisa então teve uma ideia brilhante de sair pela frente e entrar no carro para dar a volta e começou a buzinar como uma louca", continua o post.

null Reprodução | Instagram

Após o incidente na padaria, os policiais do Departamento de Proteção Ambiental foram chamados ao local, porém, o urso-negro já havia se afastado. De acordo com a agência ambiental estadual, estima-se que haja entre 1.000 e 1.200 ursos-negros em Connecticut. No último ano, esses animais foram avistados em 158 das 169 cidades do estado, havendo o registro de dois ataques. Além disso, as estatísticas revelam um aumento recorde de 67 invasões de residências, superando as 45 ocorridas em 2020.