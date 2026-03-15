"Violência horrível", Papa Leão pede cessar-fogo no Oriente Médio

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Papa Leão pede cessar-fogo no Oriente Médio - Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O Papa Leão XIV clamou por um cessar-fogo para o conflito no Oriente Médio neste domingo, 15, enquanto Irã e Israel continuam a trocar ofensivas e o número de mortos em toda a região aumentar.

"Em nome dos cristãos do Oriente Médio e de todas as mulheres e homens de boa vontade, apelo aos responsáveis ​​por este conflito: cessem o fogo", disse Leão XIV neste domingo, 15, após a oração do Angelus na Cidade do Vaticano.

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O pontífice comentou que as pessoas da região tem "sofrido a violência horrível da guerra na últimas duas semanas, desde o início da guerra.

“Milhares de pessoas inocentes foram mortas e muitas outras foram forçadas a fugir de suas casas. Mais uma vez, ofereço minhas orações a todos aqueles que perderam entes queridos nos ataques que atingiram escolas, hospitais e áreas residenciais”, disse ele.

O papa Leão XIV acrescentou que “a violência jamais levará à justiça, à estabilidade e à paz que o povo anseia”.

Entenda a situação no Oriente Médio

Até o momento, os Estados Unidos e Israel estão em guerra contra o Irã. O conflito teve início no dia 28 de fevereiro, quando um ataque coordenado entre os dois países matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, em Teerã.

Várias autoridades do alto escalão do regime iraniano também foram mortas. Somado a isso, os EUA alegam terem destruído dezenas de navios do país, assim como sistemas de defesa aérea, aviões e outros alvos militares.

Em postura de retaliação, o regime dos aiatolás atacou diversos paises da região, como:

Emirados Árabes Unidos;

Arábia Saudita;

Catar;

Bahrein;

Kuwait;

Jordânia;

Iraque;

Omã.

As autoridades iranianas informam que têm como alvo somente os interesses dos Estados Unidos e Israel nessas nações.

Vários civis mortos

Mais de 1.200 civis morreram no Irã desde o início da guerra, conforme aponta a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, que tem sede nos EUA.

Por sua vez, a Casa Branca registrou ao menos sete mortes de soldados americanos em relação aos ataques iranianos.

Conflito se expandiu

A guerra também se expandiu para o Líbano. O Hezbollah, grupo armado apoiado pelo Irã, atacou o território israelense em retaliação à morte de Ali Khamenei.

Por isso, Israel vem realizando ofensivas aéreas contra o que aponta ser alvos do Hezbollah no país vizinho. Centenas de pessoas morreram no território libanês desde então.

Novo líder supremo

Com a morte de grande parte de sua liderança, um conselho do Irã elegeu um novo líder supremo : Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mostrou descontentamento com essa escolha, classificando como um "grande erro". Ele havia dito que precisaria estar envolvido no processo e pontuou que Mojtaba seria "inaceitável" para a liderança do Irã.