Visita de Maduro a Putin é cancelada | A TARDE

A visita do presidente da Venezuela, Nicólas Maduro, ao mandatário da Rússia, Vladimir Putin, foi cancelada. O encontro estava agendado para terça-feira, 12, em Moscou. Contudo, o Kremlin retirou a reunião da lista de compromissos do russo. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A viagem de Maduro, no entanto, continua confirmada para este mês. O encontro entre os políticos vinha sendo planejado ao longo dos últimos meses e foi formalizada durante a visita do chanceler venezuelano, Yván Gil Pinto, à Rússia no mês passado, coincidindo com a marcada realização do plebiscito de Essequibo.

O adiamento ocorreu antes da conversa entre Nicolás Maduro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado, 9.