X formaliza permissão de conteúdo adulto na plataforma | A TARDE

Apesar de conteúdos adultos e sexuais circularem livremente na plataforma, além de ser usado por alguns usuários como uma ponte para venda de conteúdos adultos em outras plataformas, a medida só foi formalizada nesta segunda-feira, 3.

O X, antigo nome do Twitter, se faz como uma ironia em relação a uma plataforma de conteúdos adultos muito conhecida no Brasil. Não faltaram comentários de usuários da plataforma que não gostaram do nome, e o relacionaram ao site adulto.

Com a nova política, pornografia e conteúdos explicítos são autoriazados desde que sejam consensualmente produzidos e rotulados como tal. As novas regras também abrangem deep fake, vídeos e imagens gerados por inteligência artificial (IA).

Apesar da medida, a plataforma mantém que o conteúdo não deve ser "excessivamente sangrento ou representar violência sexual". A rede social continua a proibir conteúdo que explicitamente ameace ou incite a violência.

De acordo com a Revista Exame, um dos argumentos da empresa para permitir o conteúdo é que as pessoas participem de conversas sobre o que está acontecendo ao seu redor, incluindo imagens e vídeos.

Como a rede agora permite conteúdo adulto de maneira formal, os reguladores estarão atentos às iniciativas da empresa para eliminar pornografia não consensual e material de abuso sexual infantil. Em relação a conteúdos não consensuais se enquadram cenas íntimas entre duas pessoas, mas que não foi permitido o compartilhamento de uma das pessoas.

Em outubro de 2023, a Austrália multou a X por não fornecer informações sobre conteúdo de abuso infantil. No mesmo período, a Índia notificou várias redes sociais, incluindo a X, para removerem publicações proibidas por lei de suas plataformas.

