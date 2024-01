Zuckerberg fatura quase meio bilhão de dólares ao vender ações da Meta | A TARDE

O bilionário Mark Zuckerberg embolsou US$ 428 milhões de dólares no fim de 2023, ao vender ações da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, empresa que fundou. Essa foi a primeira vez em dois anos que ele se desfez de papéis da companhia.

Zuckerberg vendeu ações em quase todos os pregões no mercado americano entre 1º de novembro e o fim do ano. Nesse período, negociou 1,28 milhão de papéis. É o que indica um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores imobiliários dos Estados Unidos.

Para realizar as vendas, ele aproveitou a elevação do preço das ações da Meta, que registraram crescimento de 194,1% em 2023. Os papéis quase triplicaram de valor desde que atingiram o nível mais baixo em sete anos, em novembro de 2022.

Atualmente, Zuckerberg possui cerca de 13% das ações da Meta. Ele é a sétima pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido avaliado em US$ 125 bilhões, de acordo com o Índice Bloomberg de Bilionários.

As ações da Meta, listadas na Nasdaq, fecharam com uma queda de 0,5% na quarta-feira (4/1), cotadas a US$ 344,47. Elas estão 11% abaixo do recorde histórico de fechamento, de US$ 382,18, alcançado em setembro de 2021.